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23.07.2026 15:06:53

EQS-PVR: Masterflex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Masterflex SE
Masterflex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.07.2026 / 15:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen

22. Juli 2026

 

Mitteilung über Ziele von dem Inhaber wesentlicher Beteiligungen an der Gesellschaft gem. § 43 Abs. 1 WpHG

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf meine Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG, mit der ich Ihnen am 13. Juli 2026 mitgeteilt habe, dass mein mittelbarer Stimmrechtsanteil an der Masterflex SE („Gesellschaft“) aufgrund der Beherrschung meiner Tochtergesellschaften M.M.Tenere GmbH und J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft die Schwelle von 25 % überschritten hat und zu diesem Tag 29,37 % (2.863.972 Stimmrechte) betragen hat.

Ergänzend dazu teile ich Ihnen gem. § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:
  1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.
  2. Es bestehen keine konkreten Pläne weitere Stimmrechte zu erwerben, jedoch ist es möglich, dass bei passenden Gelegenheiten Zukäufe erfolgen. Dabei soll derzeit jedoch jedenfalls die Schwelle von 30% der Stimmrechte nicht überschritten werden.
  3. Es wird derzeit nicht erwogen, durch die Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung, Einfluss auf die Besetzung der Leitungs- und Aufsichtsorgane zu nehmen; der derzeitige Vorstand und Aufsichtsrat wird unterstützt. Es ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass mittel- bis langfristig eine Vertretung im Aufsichtsrat angestrebt wird.
  4. Es wird nicht beabsichtigt, wesentliche Änderungen an der Kapitalstruktur der Masterflex SE herbeizuführen, insbesondere hinsichtlich des Eigenkapital-/Fremdkapitalverhältnisses und der Dividendenpolitik.
2. Herkunft der Mittel

Die zum Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel stammen aus Eigenmitteln.


Raetke Müller

 


23.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Internet: www.MasterflexGroup.com
LEI Code: 529900F7WN69SXTGTM29

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370790  23.07.2026 CET/CEST

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