Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|
25.09.2026 16:00:21
EQS-PVR: Mayr-Melnhof Karton AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Mayr-Melnhof Karton AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
Dublin, Ireland, 24.9.2026
Overview
? Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)
1. Issuer: Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights
3. Person subject to notification obligation
4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 22.9.2026
6. Total positions
Details
7. Notified details of the resulting situation:
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.
? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
10. Sonstige Kommentare:
-
Dublin, Ireland am 24.9.2026
25.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Austria
|Internet:
|www.mm.group
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|End of News
|EQS News Service
|
2405750 25.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
17:58
|Pluszeichen in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:00
|EQS-PVR: Mayr-Melnhof Karton AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16:00
|EQS-PVR: Mayr-Melnhof Karton AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:03
|ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|71,40
|-0,42%
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