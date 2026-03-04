MBB Aktie

MBB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

<
04.03.2026 20:08:43

EQS-PVR: MBB SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: MBB SE
MBB SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

04.03.2026 / 20:08 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
25 Feb 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3,06 % 5.436.169
Previous publication 0,03 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
166.181 3,06% % %


04.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Germany
Internet: www.mbb.com

 
End of News EQS News Service

2285902  04.03.2026 CET/CEST

