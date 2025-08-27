Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|
27.08.2025 10:37:23
EQS-PVR: Medios AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Medios AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.medios.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2188954 27.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Medios AGmehr Nachrichten
Analysen zu Medios AGmehr Analysen
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Medios Buy
|Warburg Research
|25.03.25
|Medios Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|14,96
|-0,66%
