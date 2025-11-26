Mercedes-Benz Group Aktie

26.11.2025 15:55:23

EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Mercedes-Benz Group AG
Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

26.11.2025 / 15:55 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Mercedes-Benz Group AG
Street: Mercedesstrasse 120
Postal code: 70372
City: Stuttgart
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900R27DL06UVNT076

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Bank of America Corporation
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
21 Nov 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.28 % 4.83 % 5.11 % 962903703
Previous notification 0.19 % 4.66 % 4.85 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0007100000 0 2493385 0.00 % 0.26 %
US2338252073 0 177522 0.00 % 0.02 %
Total 2670907 0.28 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Physical Call Options 17/12/2025 - 02/02/2028 n/a 22759552 2.36 %
Right to Recall n/a n/a 1667560 0.17 %
Rights of Use n/a n/a 643453 0.07 %
Physical Call Options 19/12/2025 - 17/12/2027 n/a 6485000 0.67 %
Physical Call Options 17/12/2025 - 02/02/2028 n/a 22759552 2.36 %
    Total 31555565 3.28 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swaps 15/12/2025 - 14/10/2030 n/a Cash 3671306 0.38 %
Put Options 19/12/2025 - 15/02/2028 n/a Physical 11303100 1.17 %
Put Options 17/12/2025 - 02/02/2028 n/a Physical 22759552 2.36 %
Put Options 17/12/2025 - 02/02/2028 n/a Physical 22759552 2.36 %
      Total 14974406 1.56 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofAML Jersey Holdings Limited % % %
BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % %
Merrill Lynch International % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofA Securities, Inc. % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated % % %
Managed Account Advisors LLC % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
U.S. Trust Company of Delaware % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
Ad 7.b The put and call options amounting to a percentage of 2,36% each were not aggregated as they relate to a collar transaction and a back-to-back collar transaction, respectively, under which, on a consolidated basis, Bank of America Corporation can acquire 2,36% of the voting rights in Mercedes-Benz Group AG (or receive an equivalent amount in cash) only once. 

Date
26 Nov 2025


26.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
End of News EQS News Service

2236370  26.11.2025 CET/CEST

26.11.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
03.11.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
