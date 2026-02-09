EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Mercedes-Benz Group AG

Notification of Major Holdings



1. Details of issuer Name: Mercedes-Benz Group AG Street: Mercedesstrasse 120 Postal code: 70372 City: Stuttgart

Germany Legal Entity Identifier (LEI): 529900R27DL06UVNT076

2. Reason for notification Acquisition/disposal of shares with voting rights X Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights X Other reason:

voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level

3. Details of person subject to the notification obligation Legal entity: Morgan Stanley

City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.



5. Date on which threshold was crossed or reached: 03 Feb 2026

6. Total positions % of voting rights attached to shares

(total of 7.a.) % of voting rights through instruments

(total of 7.b.1 + 7.b.2) Total of both in %

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 0.1 % 7.9 % 8 % 962903703 Previous notification 0.11 % 7.76 % 7.87 % /

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG) ISIN Absolute In % Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) DE0007100000 0 992262 0 % 0.1 % Total 992262 0.1 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in % Equity Call Option From 20.03.2026 to 21.12.2029 at any time 13430443 1.39 % Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 6360923 0.66 % Compound Option 30.03.2027 at any time 14969 0 % Equity Call Option From 19.06.2026 to 18.12.2026 at any time 1345000 0.14 % Total 21151335 2.2 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in % Equity Put Option From 20.02.2026 to 21.12.2029 at any time Physical 7604026 0.79 % Equity Put Option 20.03.2026 at any time Cash 5559 0 % Retail Structured Product From 14.02.2067 to 22.01.2076 at any time Cash 2057 0 % Equity Swap From 05.02.2026 to 17.12.2035 at any time Cash 9830870 1.02 % Equity Call Option From 18.02.2026 to 30.09.2036 at any time Cash 58990 0.01 % Retail Structured Product - Warrant From 20.03.2026 to 18.12.2026 at any time Cash 830 0 % Compound Option From 18.09.2026 to 02.05.2034 at any time Cash 548642 0.06 % Retail Structured Product - Note From 16.02.2029 to 30.09.2036 at any time Cash 13689 0 % Equity Call Option From 26.06.2026 to 28.12.2026 at any time Physical 9183002 0.95 % Equity Call Option From 08.01.2027 to 15.07.2027 at any time Physical 17177846 1.78 % Equity Call Option From 29.07.2027 to 02.02.2028 at any time Physical 10500000 1.09 % Equity Put Option* From 19.06.2026 to 18.12.2026 at any time Physical 1345000 0.14 % Equity Put Option* From 26.06.2026 to 28.12.2026 at any time Physical 9183002 0.95 % Equity Put Option* From 08.01.2027 to 15.07.2027 at any time Physical 17177846 1.78 % Equity Put Option* From 29.07.2027 to 02.02.2028 at any time Physical 10500000 1.09 % Total 54925511 5.7 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % % Morgan Stanley Capital Services LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc % % 5.01 % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % Prime Dealer Services Corp. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Bank, N.A. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley B.V. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG

(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)



Date of general meeting:

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both % % %

10. Other explanatory remarks:

Regarding section 7.b.2, the Equity Put Options marked with * were not aggregated as they relate to collar transactions (Call & Put) under which, on a consolidated basis, Morgan Stanley can acquire 3.97% of the voting rights in Mercedes-Benz Group AG (or receive an equivalent amount in cash) only once.

Date

09 Feb 2026

