Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
09.02.2026 18:14:33
EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Mercedes-Benz Group AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|End of News
|EQS News Service
|
2273676 09.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,30
|-0,61%
