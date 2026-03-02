Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 10:56:43

EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Mercedes-Benz Group AG
Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

02.03.2026 / 10:56 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Mercedes-Benz Group AG
Street: Mercedesstrasse 120
Postal code: 70372
City: Stuttgart
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900R27DL06UVNT076

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Bank of America Corporation
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
25 Feb 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.21 % 5.01 % 5.22 % 962903703
Previous notification 0.22 % 4.79 % 5.01 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0007100000 0 1855839 0.00 % 0.19 %
US2338252073 0 179892 0.00 % 0.02 %
Total 2035731 0.21 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Physical Call Options 20/03/2026 - 02/02/2028 n/a 17446552 1.81 %
Right to Recall n/a n/a 3201238 0.33 %
Rights of Use n/a n/a 630834 0.07 %
Physical Call Options 20/03/2026 - 17/12/2027 n/a 5075000 0.53 %
Physical Options 05/11/2026 - 09/08/2029 n/a 6498 0 %
Physical Call Options 20/03/2026 - 02/02/2028 n/a 17446552 1.81 %
    Total 26360122 2.74 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swaps 03/03/2026 - 28/02/2031 n/a Cash 5408211 0.56 %
Put Options 20/03/2026 - 15/12/2028 n/a Physical 16425000 1.71 %
Option 30/03/2027 n/a Cash 370 0 %
Put Options 20/03/2026 - 02/02/2028 n/a Physical 17446552 1.81 %
Put Options 20/03/2026 - 02/02/2028 n/a Physical 17446552 1.81 %
      Total 21833581 2.27 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofAML Jersey Holdings Limited % % %
BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % %
Merrill Lynch International % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofA Securities, Inc. % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated % % %
Managed Account Advisors LLC % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
U.S. Trust Company of Delaware % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
Merrill Lynch International, LLC % % %
Merrill Lynch B.V. % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
Ad 7.b The put and call options amounting to a percentage of 1,81% each were not aggregated as they relate to a collar transaction and a back-to-back collar transaction, respectively, under which, on a consolidated basis, Bank of America Corporation can acquire 1,81% of the voting rights in Mercedes-Benz Group AG (or receive an equivalent amount in cash) only once. 

Date
27 Feb 2026


02.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Germany
Internet: https://group.mercedes-benz.com

 
End of News EQS News Service

2283802  02.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
23.02.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
17.02.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.02.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 57,57 -2,04% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen