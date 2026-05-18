EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Mercedes-Benz Group AG

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



18.05.2026 / 10:03 CET/CEST

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Mercedes-Benz Group AG

Mercedesstrasse 120

70372 Stuttgart

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 14.05.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3,0463 % 962.903.703 Letzte Veröffentlichung 0,0000 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 29.332.841 0 3,0463 % 0,0000 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

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