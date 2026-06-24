Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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24.06.2026 09:18:23
EQS-PVR: Merck KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Merck KGaA
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Merck KGaA
|Frankfurter Str. 250
|64293 Darmstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.merckgroup.com/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2352880 24.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Merck KGaA
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09:18
|EQS-PVR: Merck KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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22.06.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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|DZ BANK
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
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