Mister Spex Aktie
WKN DE: A3CSAE / ISIN: DE000A3CSAE2
03.02.2026 09:29:23
EQS-PVR: Mister Spex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Mister Spex SE
Norman Rentrop, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 30.01.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 23.01.2026 über Folgendes informiert:
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mister Spex SE
|Hermann-Blankenstein-Straße 24
|10249 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.misterspex.de
