21.01.2026 12:39:23

EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.01.2026 / 12:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Straße, Hausnr.: Königinstraße 107
PLZ: 80802
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900MUF4C20K50JS49

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund einer Veränderung in der Konzernstruktur

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
19.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 8,01 % 0,20 % 8,21 % 130.645.071
letzte Mitteilung 7,69 % 0,07 % 7,75 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0008430026 0 10.259.848 0 % 7,85 %
US6261881063 0 207.595 0 % 0,16 %
Summe 10.467.443 8,01 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Wertpapierleihe (Rückübertragungsanspruch) N/A N/A 14.299 0,01 %
    Summe 14.299 0,01 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Contract for Difference N/A N/A Bar 242.388 0,19 %
      Summe 242.388 0,19 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
Trident Merger LLC % % %
BlackRock Investment Management, LLC % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock Capital Holdings, Inc. % % %
BlackRock Advisors, LLC % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
Trident Merger LLC % % %
BlackRock Investment Management, LLC % % %
Amethyst Intermediate LLC % % %
Aperio Holdings LLC % % %
Aperio Group, LLC % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BlackRock Canada Holdings ULC % % %
BlackRock Asset Management Canada Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % %
BlackRock (Singapore) Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock Holdco 4, LLC % % %
BlackRock Holdco 6, LLC % % %
BlackRock Delaware Holdings Inc. % % %
BlackRock Fund Advisors % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock Holdco 4, LLC % % %
BlackRock Holdco 6, LLC % % %
BlackRock Delaware Holdings Inc. % % %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. % % %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % %
BlackRock HK Holdco Limited % % %
BlackRock Asset Management North Asia Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock Holdco 4, LLC % % %
BlackRock Holdco 6, LLC % % %
BlackRock Delaware Holdings Inc. % % %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association % % %
SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % %
BlackRock HK Holdco Limited % % %
BlackRock Lux Finco S. a r.l. % % %
BlackRock Japan Holdings GK % % %
BlackRock Japan Co., Ltd. % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock (Netherlands) B.V. % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Advisors (UK) Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock International Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Investment Management (UK) Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % %
BlackRock Asset Management Ireland Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % %
BlackRock (Luxembourg) S.A. % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Investment Management (UK) Limited % % %
BlackRock Fund Managers Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock (Netherlands) B.V. % % %
BlackRock Asset Management Deutschland AG % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock International Limited % % %
BlackRock Life Limited % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % %
BlackRock UK Holdco Limited % % %
BlackRock Asset Management Schweiz AG % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % %
BlackRock Asset Management Ireland Limited % % %
BlackRock Solutions Funds ICAV % % %
- % % %
BlackRock, Inc. % % %
BlackRock Saturn Subco, LLC % % %
BlackRock Finance, Inc. % % %
BlackRock Holdco 2, Inc. % % %
BlackRock Financial Management, Inc. % % %
BlackRock International Holdings, Inc. % % %
BR Jersey International Holdings L.P. % % %
BlackRock Holdco 3, LLC % % %
BlackRock Cayman 1 LP % % %
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % %
BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % %
BlackRock Group Limited % % %
BlackRock (Netherlands) B.V. % % %
BlackRock Asset Management Deutschland AG % % %
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen % % %
- % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
20.01.2026


21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet: www.munichre.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263338  21.01.2026 CET/CEST

