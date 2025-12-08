Nagarro Aktie
EQS-PVR: Nagarro SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: Nagarro SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
08.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Germany
|Internet:
|www.nagarro.com
|End of News
|EQS News Service
|
2241700 08.12.2025 CET/CEST
