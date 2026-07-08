Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
08.07.2026 20:37:03
EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Nagarro SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
08.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Germany
|Internet:
|www.nagarro.com
|End of News
|EQS News Service
|
2362954 08.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
Analysen zu Nagarro SE
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nagarro SE
|76,70
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit roten Vorzeichen -- ATX und DAX letztlich tief im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.