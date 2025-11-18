Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
18.11.2025 18:51:23
EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Nagarro SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2232138 18.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten
|
18:51
|EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)