Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
13.03.2026 15:07:43
EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nemetschek.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2291364 13.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13.03.26
|Nemetschek will höhere Dividende zahlen (dpa-AFX)
|
13.03.26
|EQS-News: Nemetschek Group proposes dividend increase by around 24% to EUR 0.68 per share for 2025 (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-News: Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor (EQS Group)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|69,20
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.