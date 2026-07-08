EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE

Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.07.2026 / 11:15 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Nemetschek SE Straße, Hausnr.: Konrad-Zuse-Platz 1 PLZ: 81829 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900R0S2IX1S358J38

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Konzernmeldung mit Schwellenberührung auf Ebene Tochterunternehmen.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Georg Heinz Nemetschek, Prof.

Geburtsdatum: 05.06.1934

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

N-Integral GmbH

Nemetschek-Stiftung



5. Datum der Schwellenberührung: 02.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 45,07 % 0,00 % 45,07 % 115500000 letzte Mitteilung 46,13 % 0,00 % 46,13 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0006452907 0 52060847 0,00 % 45,07 % Summe 52060847 45,07 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Prof. Georg Heinz Nemetschek % % % -Nemetschek Familienstiftung % % % -N-Integral GmbH 45,07 % % 45,07 % - % % % -Prof. Georg Heinz Nemetschek % % % -GVN Familienstiftung 25,66 % % 25,66 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Schwellenwertüberschreitung der GVN Familienstiftung beruht auf Eintritt in Stimmrechtsvertrag mit N-Integral GmbH

Datum

07.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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