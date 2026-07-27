Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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27.07.2026 17:40:04

EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE
Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.07.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Gemäß Stimmrechtsmitteilung und Konzernmeldung vom 08.07.2026 hat Prof. Georg Nemetschek am 02.07.2026 einen zugerechneten Stimmrechtsanteil von 45,07 %, entsprechend 52.060.847 Stimmrechten gehalten. Diese Meldung steht im Zusammenhang mit der Übertragung von Aktien von Prof. Georg Nemetschek auf die von ihm kontrollierte GVN Familienstiftung (siehe die am 08.07.2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung). Durch die Übertragung von Aktien der Nemetschek SE auf die GVN Familienstiftung am 02.07.2026 sowie die Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 34 Abs. 2 Satz 1 WpHG aufgrund eines Poolvertrags mit einem anderen Aktionär überschreitet die GVN Familienstiftung die Schwelle von 10 % der Stimmrechte.

Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 08.07.2026 teilt er seitens der GVN Familienstiftung hiermit gemäß § 43 WpHG Folgendes mit:

  1. Die Beteiligung der GVN Familienstiftung an der Nemetschek SE verfolgt strategische Ziele.
  2. Es besteht keine Absicht seitens der GVN Familienstiftung, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Nemetschek SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
  3. Die GVN Familienstiftung strebt eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs- und Leitungsorganen der Nemetschek SE an; die angestrebte Einflussnahme erfolgt dabei gemeinsam mit den weiteren von Prof. Georg Nemetschek kontrollierten Stimmrechten (siehe die am 08.07.2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung).
  4. Die GVN Familienstiftung strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Nemetschek SE, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.
  5. Der Erwerb der Stimmrechte an der Nemetschek SE erfolgte durch unentgeltliche Zuwendung von Aktien sowie durch Zurechnung der Stimmrechtsanteile der Mitglieder eines Poolvertrags gemäß § 34 Abs. 2 WpHG. Für den Erwerb von Stimmrechten wurden weder Eigen- noch Fremdmittel der GVN Familienstiftung verwendet.

 


27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nemetschek SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Deutschland
Internet: www.nemetschek.com
LEI Code: 529900R0S2IX1S358J38

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2371946  27.07.2026 CET/CEST

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