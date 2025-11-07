Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
07.11.2025 15:45:13
EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Nordex SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Germany
|Internet:
|www.nordex-online.com
|End of News
|EQS News Service
|
2226246 07.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Nordex-Aktie zieht an: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung (dpa-AFX)
|
06.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|27,18
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.