Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
05.02.2026 15:51:13
EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Nordex SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
05.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Germany
|Internet:
|www.nordex-online.com
|End of News
|EQS News Service
|
2272278 05.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
06.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026 (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-News: Nordex Group gewinnt im Januar 2026 mehrere Aufträge in Europa über 220 MW (EQS Group)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.02.26
|EQS-News: Nordex Group receives 56 MW order for community wind farm in Schleswig-Holstein, Germany (EQS Group)
|
05.02.26
|EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 56 MW für Bürgerwindpark in Schleswig-Holstein (EQS Group)
Analysen zu Nordex AG
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|32,96
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.