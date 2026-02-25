Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
25.02.2026 14:38:23
EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Nordex SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
25.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Germany
|Internet:
|www.nordex-online.com
|End of News
|EQS News Service
|
2281530 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
17:59
|Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
14:38
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11:28
|AKTIE IM FOKUS: Optimistischer Ausblick treibt Nordex auf Hoch seit Juni 2002 (dpa-AFX)
Analysen zu Nordex AG
|08:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|40,60
|15,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.