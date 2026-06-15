Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
15.06.2026 17:15:03
EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Nordex SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
15.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Germany
|Internet:
|www.nordex-online.com
|End of News
|EQS News Service
|
2346436 15.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Nordex AG
|
15:59
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächer (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|42,18
|5,50%
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