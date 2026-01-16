EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: NORMA Group SE StraÃŸe, Hausnr.: Edisonstr. 4 PLZ: 63477 Ort: Maintal

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299000LM9HC76W5XD46

2. Grund der Mitteilung Â Erwerb bzw. VerÃ¤uÃŸerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. VerÃ¤uÃŸerung von Instrumenten Â Ã„nderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Â Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der AktionÃ¤re

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Â

5. Datum der SchwellenberÃ¼hrung: 13.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Â Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach Â§ 41 WpHG neu 0,90 % 3,87 % 4,78 % 31.862.400 letzte Mitteilung 0,91 % 4,53 % 5,44 % /

7. Einzelheiten zu den StimmrechtsbestÃ¤nden

a. Stimmrechte (Â§Â§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % Â direkt

(Â§ 33 WpHG) zugerechnet

(Â§ 34 WpHG) direkt

(Â§ 33 WpHG) zugerechnet

(Â§ 34 WpHG) DE000A1H8BV3 0 288.349 0,00 % 0,90 % Summe 288.349 0,90 %

b.1. Instrumente i.S.d. Â§ 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments FÃ¤lligkeit / Verfall AusÃ¼bungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right To Recall Offen 40.330 0,13 % Right Of Use Offen 979.922 3,08 % Â Â Summe 1.020.252 3,20 %

b.2. Instrumente i.S.d. Â§ 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments FÃ¤lligkeit / Verfall AusÃ¼bungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Swap 17.12.2035 Bar 113.891 0,36 % Call Warrant 31.12.2030 Bar 100.425 0,32 % Â Â Â Summe 214.317 0,67 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Â Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X VollstÃ¤ndige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder hÃ¶her Instrumente in %, wenn 5% oder hÃ¶her Summe in %, wenn 5% oder hÃ¶her The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management B.V. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Bank USA % % % Goldman Sachs Bank Europe SE % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs & Co. LLC % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemÃ¤ÃŸ Â§ 34 Abs. 3 WpHG

(nur mÃ¶glich bei einer Zurechnung nach Â§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Â

Datum

15.01.2026

