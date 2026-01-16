NORMA Group Aktie

NORMA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groÃŸ)
Times + Sales
Chartvergleich
BÃ¶rsenplÃ¤tze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
SchÃ¤tzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 15:44:43

EQS-PVR: NORMA Group SE: VerÃ¶ffentlichung gemÃ¤ÃŸ Â§ 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: VerÃ¶ffentlichung gemÃ¤ÃŸ Â§ 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.01.2026 / 15:44 CET/CEST
VerÃ¶ffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung Ã¼bermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
FÃ¼r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: NORMA Group SE
StraÃŸe, Hausnr.: Edisonstr. 4
PLZ: 63477
Ort: Maintal
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299000LM9HC76W5XD46

2. Grund der Mitteilung
Â  Erwerb bzw. VerÃ¤uÃŸerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. VerÃ¤uÃŸerung von Instrumenten
Â  Ã„nderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Â  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der AktionÃ¤re
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Â 

5. Datum der SchwellenberÃ¼hrung:
13.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
Â  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach Â§ 41 WpHG
neu 0,90 % 3,87 % 4,78 % 31.862.400
letzte Mitteilung 0,91 % 4,53 % 5,44 % /

7. Einzelheiten zu den StimmrechtsbestÃ¤nden
a. Stimmrechte (Â§Â§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
Â  direkt
(Â§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(Â§ 34 WpHG)		 direkt
(Â§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(Â§ 34 WpHG)
DE000A1H8BV3 0 288.349 0,00 % 0,90 %
Summe 288.349 0,90 %

b.1. Instrumente i.S.d. Â§ 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments FÃ¤lligkeit / Verfall AusÃ¼bungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right To Recall Offen 40.330 0,13 %
Right Of Use Offen 979.922 3,08 %
Â  Â  Summe 1.020.252 3,20 %

b.2. Instrumente i.S.d. Â§ 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments FÃ¤lligkeit / Verfall AusÃ¼bungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Swap 17.12.2035 Bar 113.891 0,36 %
Call Warrant 31.12.2030 Bar 100.425 0,32 %
Â  Â  Â  Summe 214.317 0,67 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Â  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X VollstÃ¤ndige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder hÃ¶her Instrumente in %, wenn 5% oder hÃ¶her Summe in %, wenn 5% oder hÃ¶her
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % %
Goldman Sachs Asset Management B.V. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemÃ¤ÃŸ Â§ 34 Abs. 3 WpHG
(nur mÃ¶glich bei einer Zurechnung nach Â§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Â 

Datum
15.01.2026


16.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet: www.normagroup.com

Â 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2261598Â Â 16.01.2026Â CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber fÃ¼r Aktien!
Wenn Sie mehr Ã¼ber das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NORMA Group SE

mehr Nachrichten