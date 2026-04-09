EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE

NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



09.04.2026 / 13:43 CET/CEST

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten NORMA Group SE

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 09.04.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 9,998 % 31.862.400 Letzte Veröffentlichung 0,00 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 3.185.471 0 9,998 % 0,00 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

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