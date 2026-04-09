NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|
09.04.2026 13:43:53
EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2305914 09.04.2026 CET/CEST
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