EQS-PVR: OHB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: OHB SE

OHB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.05.2026 / 16:03 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: OHB SE Straße, Hausnr.: Manfred-Fuchs-Platz 2-4 PLZ: 28359 Ort: Bremen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200Y9EA2FRAPKRQ70

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens durch Vollzug eines Instruments.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Marco Fuchs

Geburtsdatum: 29.06.1962

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

FFS GmbH & Co. KG, VOLPAIA Beteiligungs-GmbH, Martello Value GmbH & Co. KG, Orchid Lux HoldCo S.à r.l.



5. Datum der Schwellenberührung: 28.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 92,02 % 0,00 % 92,02 % 19214905 letzte Mitteilung 92,02 % 58,18 % 92,02 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005936124 0 17682015 0,00 % 92,02 % Summe 17682015 92,02 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Marco Fuchs % % % Fuchs-Familienstiftung % % % FFS GmbH & Co. KG 92,02 % % 92,02 % VOLPAIA Beteiligungs-GmbH 92,02 % % 92,02 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Durch Stimmrechtsvereinbarungen sind (i) der FFS GmbH & Co. KG (“FFS”) alle von der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH (“V”) und der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (“O”) und 1.000.000 der von der Martello Value GmbH & Co. KG (“M”) gehaltenen Stimmrechtsanteile sowie (ii) der V alle von der FFS und der O und 1.000.000 der von der M gehaltenen Stimmrechtsanteile zuzurechnen.

Datum

05.05.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

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