PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|
05.03.2026 18:00:03
EQS-PVR: PATRIZIA SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: PATRIZIA SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2285592 05.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu PATRIZIA SE
Analysen zu PATRIZIA SE
|05.03.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
|7,91
|0,51%
