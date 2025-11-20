Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
20.11.2025 17:13:33
EQS-PVR: PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: PIERER Mobility AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 20.11.2025
1. Emittent: PIERER Mobility AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Pierer Bajaj AG
5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die am 23.5.2025 gemeldete Option zum Erwerb von Pierer Bajaj Aktien, welcher der Bajaj Auto International Holdings B.V. von der Pierer Industrie AG eingeräumt wurden, wurde nach Vorliegen sämtlicher regulatorischer Freigaben von der Bajaj Auto International Holdings B.V. ausgeübt. Die optionsgegenständlichen Aktien wurden am 18.11.2025 auf die Bajaj Auto International Holdings B.V. übertragen. Somit reduziert sich das Finanzinstrument auf den Bestand 0; dafür wurden am 18.11.2025 Stimmrechte erworben, die die Schwellen von 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% und 50% jeweils erreicht und überschritten haben.
20.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PIERER Mobility AG
|Edisonstrasse 1
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|www.pierermobility.com
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2233726 20.11.2025 CET/CEST
