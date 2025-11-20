Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
20.11.2025 17:19:34
EQS-PVR: PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: PIERER Mobility AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 20.11.2025
1. Emittent: PIERER Mobility AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Pierer Konzerngesellschaft mbH, Pierer Industrie AG
5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
20.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PIERER Mobility AG
|Edisonstrasse 1
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|www.pierermobility.com
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2233740 20.11.2025 CET/CEST
