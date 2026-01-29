Plan Optik Aktie
WKN: A0HGQS / ISIN: DE000A0HGQS8
|
29.01.2026 08:58:23
EQS-PVR: PLANOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: PLANOPTIK AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLANOPTIK AG
|Ueber der Bitz 3
|56479 Elsoff
|Deutschland
|Internet:
|www.planoptik.com
Nachrichten zu Plan Optik AG
|
29.01.26
|EQS-PVR: PLANOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
18.12.25
|EQS-News: PLANOPTIK AG: Veräußerung der AIRTUNE GmbH (EQS Group)
|
18.12.25
|EQS-News: PLANOPTIK AG: Sale of AIRTUNE GmbH (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-Adhoc: PLANOPTIK AG: Ausblick Jahreszahlen 2025 (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-Adhoc: PLANOPTIK AG: Outlook for 2025 annual figures (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-News: PLANOPTIK AG: Half-year financial report as of June 30, 2025 (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-News: PLANOPTIK AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2025 (EQS Group)
|
16.09.25
|EQS-AFR: PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)