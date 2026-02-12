PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
|
12.02.2026 16:00:43
EQS-PVR: PSI Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: PSI Software SE
Am 12. Februar 2026 hat uns Morgan Stanley folgendes mitgeteilt:
Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 12.02.2026, in der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 09.02.2026 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der PSI Software SE überschritten hat, geben wir hiermit gemäß § 43 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) folgende Mitteilung ab:
