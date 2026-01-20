EQS-PVR: PVA TePla AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 16.01.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: PVA TePla AG
PVA TePla AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 16.01.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.01.2026
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|PVA TePla AG
|Straße, Hausnr.:
|Im Westpark 10-12
|PLZ:
|35435
|Ort:
|Wettenberg
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299002Y7DARXV2Y4R82
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Gruppenmeldung mit ausgelöstem Schwellenwert auf Tochtergesellschaftsebene
4. Namen der Aktionäre
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Nicolaas Hoek
Geburtsdatum: 15.09.1956
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|SPICE THREE Investment Coöperatief U.A.
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|5,06 %
|0,00 %
|5,06 %
|21749988
|letzte Mitteilung
|5,001368276617 %
|0,00 %
|5,001368276617 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007461006
|0
|1100500
|0,00 %
|5,06 %
|Summe
|1100500
|5,06 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Nicolaas Hoek
| %
| %
| %
|Stichting Aandelenbeheer Brandaris Capital
| %
| %
| %
|Brandaris Capital Holding B.V.
| %
| %
| %
|Brandaris Capital Private Equity B.V.
| %
| %
| %
|SPICE THREE Management B.V.
|5,06 %
| %
|5,06 %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|In Bezug auf SPICE THREE Investment Coöperatief U.A. wurde die alte Verwaltungsgesellschaft SPICE TWO Management B.V. durch die neue Verwaltungsgesellschaft SPICE THREE Management B.V. ersetzt.
Datum
