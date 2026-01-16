PVA TePla Aktie

16.01.2026 11:43:24

EQS-PVR: PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: PVA TePla AG
PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.01.2026 / 11:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: PVA TePla AG
Straße, Hausnr.: Im Westpark 10-12
PLZ: 35435
Ort: Wettenberg
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299002Y7DARXV2Y4R82

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Gruppenmeldung mit ausgelöstem Schwellenwert auf Tochtergesellschaftsebene

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Nicolaas Hoek
Geburtsdatum: 15.09.1956

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
SPICE THREE Investment Coöperatief U.A.

5. Datum der Schwellenberührung:
30.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 5,06 % 0,00 % 5,06 % 21749988
letzte Mitteilung 5,00 % 0,00 % 5,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0007461006 0 1100500 0,00 % 5,06 %
Summe 1100500 5,06 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Nicolaas Hoek % % %
Stichting Aandelenbeheer Brandaris Capital % % %
Brandaris Capital Holding B.V. % % %
Brandaris Capital Private Equity B.V. % % %
SPICE THREE Management B.V. 5,06 % % 5,06 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
In Bezug auf SPICE THREE Investment Coöperatief U.A. wurde die alte Verwaltungsgesellschaft SPICE TWO Management B.V. durch die neue Verwaltungsgesellschaft SPICE THREE Management B.V. ersetzt. 

Datum
15.01.2026


16.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Internet: www.pvatepla.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2261540  16.01.2026 CET/CEST

