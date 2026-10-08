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WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0

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08.10.2026 08:35:31

EQS-PVR: q.beyond AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: q.beyond AG
q.beyond AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

08.10.2026 / 08:35 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Cologne
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
07 Oct 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 9.997 % 24,915,897
Previous publication % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
2,490,905 0 9.997 % 0 %


08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Cologne
Germany
Internet: www.qbeyond.de
LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12

 
End of News EQS News Service

2412224  08.10.2026 CET/CEST

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