EQS-PVR: Rath AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Rath AG

Rath AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



03.08.2026 / 17:05 CET/CEST

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EQS News: RATH AG / Major Holdings Notification

RATH AG: Publication of a Major Holdings Notification pursuant to Sections 130 et seq. of the Austrian Stock Exchange Act (BörseG 2018)

Pursuant to Section 135 (2) of the Austrian Stock Exchange Act (BörseG 2018), RATH AG hereby announces that it received a major holdings notification pursuant to Sections 130 to 134 BörseG 2018 on 2 August 2026.

The notifying person, Dr. Stephan Dörler, has informed the Company that, as of 31 July 2026, the voting rights held in RATH AG have reached the threshold of 5.00%.

The total position is as follows: Voting rights attached to shares: 5.00%

5.00% Financial instruments: 0.00%

0.00% Total position: 5.00% The total number of voting rights in RATH AG amounts to 1,500,000.

The holding comprises 75,019 voting rights, consisting of 73,154 directly held voting rights (4.88%) and 1,865 indirectly attributed voting rights (0.12%).

The major holdings notification pursuant to Sections 130 to 134 BörseG 2018 on which this publication is based is available on the Investor Relations website of RATH AG under 'Corporate Governance – Major Holdings Notifications'.

The full major holdings notification pursuant to Sections 130 to 134 BörseG 2018 is available on the Investor Relations website of RATH AG at https://www.rath-group.com/investor-relations/financial-information. Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Gerasdorf, 2.8.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Rath Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Stephan Dörler 4. Namen der Aktionäre: KWWN GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 31.7.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

5,00 %

0,00 %

5,00 %

1 500 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

4,01 %



4,01 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000767306 73 154 1 865 4,88 % 0,12 % Subsumme A 75 019 5,00 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Stephan Dörler 4,88 % 4,88 % 2 KWWN GmbH 1 0,12 % 0,12 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: - Gerasdorf am 2.8.2026

03.08.2026 CET/CEST

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