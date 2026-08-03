Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
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03.08.2026 08:58:13
EQS-PVR: Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Rath AG
Meldung 03.08.2026
EQS-News: RATH AG / Beteiligungsmeldung
RATH AG: Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 ff BörseG 2018
Die RATH AG gibt gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 2018 bekannt, dass ihr am 2. August 2026 eine Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 zugegangen ist.
Die meldepflichtige Person Herr Dr. Stephan Dörler hat mitgeteilt, dass der von ihm gehaltene Stimmrechtsanteil an der RATH AG am 31. Juli 2026 die Beteiligungsschwelle von 5,00% erreicht hat.
Die Gesamtposition stellt sich wie folgt dar:
Die Gesamtzahl der Stimmrechte der RATH AG beträgt 1.500.000.
Die Beteiligung umfasst 75.019 Stimmrechte, davon 73.154 direkt gehaltene Stimmrechte (4,88%) sowie 1.865 indirekt zugerechnete Stimmrechte (0,12%).
Die dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter der Rubrik „Corporate Governance – Beteiligungsmeldungen“ abrufbar. Die vollständige Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen abrufbar.
03.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rath AG
|Walfischgasse 14
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.rath-group.com
|LEI Code:
|5299009A2CSKJBWWKY81
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375860 03.08.2026 CET/CEST
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