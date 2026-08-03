Rath Aktie

Rath für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306

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03.08.2026 17:05:53

EQS-PVR: Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Rath AG
Rath AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03.08.2026 / 17:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Meldung 03.08.2026

EQS-News: RATH AG / Beteiligungsmeldung
RATH AG: Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 ff BörseG 2018
Die RATH AG gibt gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 2018 bekannt, dass ihr am 2. August 2026 eine Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 zugegangen ist.
Die meldepflichtige Person Herr Dr. Stephan Dörler hat mitgeteilt, dass der von ihm gehaltene Stimmrechtsanteil an der RATH AG am 31. Juli 2026 die Beteiligungsschwelle von 5,00% erreicht hat.
Die Gesamtposition stellt sich wie folgt dar:

  • Stimmrechte aus Aktien: 5,00%
  • Finanzinstrumente: 0,00%
  • Gesamtposition: 5,00%

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der RATH AG beträgt 1.500.000.
Die Beteiligung umfasst 75.019 Stimmrechte, davon 73.154 direkt gehaltene Stimmrechte (4,88%) sowie 1.865 indirekt zugerechnete Stimmrechte (0,12%).
Die dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter der Rubrik „Corporate Governance – Beteiligungsmeldungen“ abrufbar. Die vollständige Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen abrufbar.
 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Gerasdorf,  2.8.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Rath Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Stephan Dörler

4. Namen der Aktionäre:  KWWN GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 31.7.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
5,00 %		  
0,00 %		  
5,00 %		  
1 500 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
4,01 %		  
 		  
4,01 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000767306 73 154 1 865 4,88 % 0,12 %
Subsumme A 75 019 5,00 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Stephan Dörler   4,88 %   4,88 %
2 KWWN GmbH 1 0,12 %   0,12 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

-

 

 Gerasdorf am  2.8.2026


03.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Österreich
Internet: www.rath-group.com
LEI Code: 5299009A2CSKJBWWKY81

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2376510  03.08.2026 CET/CEST

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