RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
24.11.2025 16:47:53
EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
24.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2235174 24.11.2025 CET/CEST
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
