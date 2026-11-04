SAF-HOLLAND Aktie

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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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04.11.2026 13:01:51

EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: SAF-HOLLAND SE
SAF-HOLLAND SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

04.11.2026 / 13:01 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
10 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.01 % 45,394,302
Previous publication n/a % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
1,365,367 0 3.01 % 0 %


04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Germany
Internet: www.safholland.com
LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058

 
End of News EQS News Service

2428328  04.11.2026 CET/CEST

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23.10.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
16.10.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

SAF-HOLLAND SE 21,20 3,16% SAF-HOLLAND SE

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