SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|
04.11.2026 13:01:51
EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: SAF-HOLLAND SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Germany
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|End of News
|EQS News Service
|
2428328 04.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
17:58
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11:54
|ROUNDUP: SAF-Holland beschleunigt Wachstum - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
06:59
|EQS-News: SAF-HOLLAND accelerates growth in the third quarter of 2026, increases profitability, and generates strong cash flow (EQS Group)
|
06:59
|EQS-News: SAF-HOLLAND beschleunigt Wachstum im dritten Quartal 2026, steigert Profitabilität und erzielt starken Cashflow (EQS Group)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|21,20
|3,16%
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