Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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21.09.2026 18:27:11

EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Salzgitter Aktiengesellschaft
Salzgitter Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

21.09.2026 / 18:27 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Salzgitter Aktiengesellschaft
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
21 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 4.9207 % 60,097,000
Previous publication 9.9996 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
2,957,205 4.9207 % %


21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Salzgitter Aktiengesellschaft
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Germany
Internet: www.salzgitter-ag.de
LEI Code: 529900E12Z6HXIMHFA15

 
End of News EQS News Service

2402632  21.09.2026 CET/CEST

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