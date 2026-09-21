Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
21.09.2026 18:27:11
EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: Salzgitter Aktiengesellschaft
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Germany
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|LEI Code:
|529900E12Z6HXIMHFA15
|End of News
|EQS News Service
|
2402632 21.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|50,75
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.