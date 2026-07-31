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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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31.07.2026 09:17:23

EQS-PVR: SAP SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 21.07.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 21.07.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

31.07.2026 / 09:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SAP SE
Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16
PLZ: 69190
Ort: Walldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Begründung von Mehrmütterschaft durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Harald Tschira
Geburtsdatum: 25.04.1974

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
20.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 4,22 % 0,00 % 4,22 % 1228504232
letzte Mitteilung 0,57 % 0,0 % 0,57 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0007164600 7026680 44798095 0,57 % 3,65 %
Summe 51824775 4,22 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Harald Tschira % % %
-Portika gGmbH % % %
-Klaus Tschira Stiftung gGmbH % % %
- % % %
-Harald Tschira % % %
-Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH % % %
-Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %
- % % %
-Harald Tschira % % %
-OLilienthal GmbH % % %
-LAOKOON GmbH % % %
-Orfeo Negro GmbH % % %
-Petrophaga L. GmbH / Edumi H. GmbH % % %
-Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Mit Herrn Udo Tschira wurde durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen eine Mehrmütterschaft über die Portika gGmbH, über die Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH und über die LAOKOON GmbH begründet. Die Anteile der LAOKOON GmbH werden zum Teil auch in Erbengemeinschaft mit Herrn Udo Tschira gehalten. 

Datum
27.07.2026


31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com
LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375012  31.07.2026 CET/CEST

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