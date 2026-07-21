EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE

SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.07.2026 / 17:54 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SAP SE Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16 PLZ: 69190 Ort: Walldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Begründung von Mehrmütterschaft durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Udo Tschira

Geburtsdatum: 17.09.1969

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 20.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,19 % 0,00 % 4,19 % 1228504232 letzte Mitteilung 0,54 % 0,00 % 0,54 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007164600 6660680 44764095 0,54 % 3,64 % Summe 51424775 4,19 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Udo Tschira % % % -Portika gGmbH % % % -Klaus Tschira Stiftung gGmbH % % % - % % % -Udo Tschira % % % -Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH % % % -Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % - % % % -Udo Tschira % % % -Monteverdico GmbH % % % -LAOKOON GmbH % % % -Orfeo Negro GmbH % % % -Petrophaga L. GmbH / Edumi H. GmbH % % % -Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Mit Herrn Harald Tschira wurde durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen eine Mehrmütterschaft über die Portika gGmbH, über die Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH und über die LAOKOON GmbH begründet. Die Anteile der LAOKOON GmbH werden zum Teil auch in Erbengemeinschaft mit Herrn Harald Tschira gehalten.

Datum

21.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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