Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|
10.09.2026 15:33:21
EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: SBO AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
London, 8.9.2026
Overview
1. Issuer: SBO AG
2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights
3. Person subject to notification obligation
4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 4.9.2026
6. Total positions
Details
7. Notified details of the resulting situation:
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
10. Sonstige Kommentare:
-
London am 8.9.2026
10.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Austria
|Internet:
|http://www.sbo.at
|LEI Code:
|549300ZD9ED8GSG3JW36
|End of News
|EQS News Service
|
2397518 10.09.2026 CET/CEST
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|EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|01.09.26
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|Erste Group Bank
|16.09.25
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|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Schoeller-Bleckmann kaufen
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|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
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|Credit Suisse Group
|20.05.20
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|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|26.08.26
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|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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