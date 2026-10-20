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WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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20.10.2026 09:38:21

EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: SBO AG
SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

20.10.2026 / 09:38 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Overview

1. Issuer: SBO AG

2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

3. Person subject to notification obligation
    Name: The Goldman Sachs Group, Inc.
    City: Wilmington, DE
    Country: United States of America (USA)

4. Name of shareholder(s): 

5. Date on which the threshold was crossed or reached: 15.10.2026

6. Total positions

   
% of voting rights attached to shares (7.A)
% of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)		  
 Total of both in % (7.A + 7.B)		  
Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached  
0,11 %		  
3,96 %		  
4,07 %		  
16 000 000
Position of previous notification (if applicable)  
0,00 %		  
3,84 %		  
3,84 %		  


Details


7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG 2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
AT0000946652   16 921   0,11 %
SUBTOTAL A 16 921 0,11 %

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
Securities Lending Open n.a. 459 549 2,87 %
    SUBTOTAL B.1 459 549 2,87 %

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting rights
Swap 14/10/2036 n.a. Cash 174 658 1,09 %
      SUBTOTAL B.2 174 658 1,09 %


8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

No. Name Directly controlled by No. Shares held  directly (%) Financial/other instruments held  directly (%) Total of both (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,11 % 2,06 % 2,17 %
5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,90 % 0,90 %
6 Goldman Sachs Bank USA 1      
7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,00 % 1,00 % 1,00 %


9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.


10. Sonstige Kommentare:

Please note that the total amount of voting rights have been rounded to 2 decimal places. Therefore, there is a possibility of a rounding error.

Warsaw am  19.10.2026


20.10.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Austria
Internet: http://www.sbo.at
LEI Code: 549300ZD9ED8GSG3JW36

 
End of News EQS News Service

2418462  20.10.2026 CET/CEST

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