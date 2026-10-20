Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
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20.10.2026 09:38:21
EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Voting Rights Announcement: SBO AG
Overview
1. Issuer: SBO AG
2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights
3. Person subject to notification obligation
4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 15.10.2026
6. Total positions
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
Please note that the total amount of voting rights have been rounded to 2 decimal places. Therefore, there is a possibility of a rounding error.
20.10.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Austria
|Internet:
|http://www.sbo.at
|LEI Code:
|549300ZD9ED8GSG3JW36
|End of News
|EQS News Service
|
2418462 20.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
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20.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags (finanzen.at)
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20.10.26
|EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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19.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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19.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
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15.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
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12.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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|29,15
|-1,02%
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