EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: SBO AG

SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



27.10.2026 / 10:48 CET/CEST

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Overview



1. Issuer: SBO AG



2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

Acquisition or disposal of financial/other instruments



3. Person subject to notification obligation

Name: The Goldman Sachs Group, Inc.

City: Wilmington, DE

Country: United States of America (USA)



4. Name of shareholder(s):



5. Date on which the threshold was crossed or reached: 22.10.2026



6. Total positions % of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2) Total of both in % (7.A + 7.B) Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached

0,06 %

3,79 %

3,85 %

16 000 000 Position of previous notification (if applicable)

0,11 %

3,96 %

4,07 %

Details



7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG 2018) Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) AT0000946652 9 545 0,06 % SUBTOTAL A 9 545 0,06 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights Securities Lending Open N/A 438 814 2,74 % SUBTOTAL B.1 438 814 2,74 % B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting rights Swap 14/08/2036 N/A Cash 167 843 1,05 % SUBTOTAL B.2 167 843 1,05 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation: Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%) 1 The Goldman Sachs Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1 3 Goldman Sachs Group UK Limited 2 4 Goldman Sachs International 3 0,06 % 2,06 % 2,12 % 5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,74 % 0,74 % 6 Goldman Sachs Bank USA 1 7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,00 % 0,99 % 0,99 %

9. In case of proxy voting Date of general meeting: - Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.



10. Sonstige Kommentare: -



London am 26.10.2026

27.10.2026 CET/CEST

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