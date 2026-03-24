Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|
24.03.2026 12:11:03
EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Luxembourg, 23.3.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: SBO AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 20.3.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The shares are not held directly by Orbis Investment Management Limited. Orbis Investment Management Limited only has the right to exercise the voting rights attached to those shares on behalf of certain Orbis investment funds, none of which individually directly or indirectly have reached or exceeded the threshold of 4%.
Luxembourg am 23.3.2026
24.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2296790 24.03.2026 CET/CEST
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