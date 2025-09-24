Scout24 Aktie

Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

24.09.2025 13:08:23

EQS-PVR: Scout24 SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 23.09.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE
Scout24 SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 23.09.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

24.09.2025 / 13:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Scout24 SE
Straße, Hausnr.: Invalidenstraße 65
PLZ: 10557
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5493007EIKM2ENQS7U66

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Rücknahme der Meldung vom 17.09.2025, veröffentlicht durch Scout24 SE am 23.09.2025 um 15:25 Uhr, wegen versehentlicher Doppelmeldung.

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Amundi S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
17.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,05 % 0,00 % 3,05 % 75000000
letzte Mitteilung 2,89 % 0,00 % 2,89 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A12DM80 0 2288601 0 % 3,05 %
Summe 2288601 3,05 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe 21 0,00 %
    Summe 21 0 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0 %
      Summe 0 0 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Deutschland GmbH % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
CPR AM % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Societe Generale Gestion % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
BFT Investment Managers % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Austria GmbH % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Japan Ltd % % %
- % % %
Amundi S.A. % % %
Amundi Asset Management S.A.S. % % %
Amundi Ireland Limited % % %
- % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
22.09.2025


24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203186  24.09.2025 CET/CEST

