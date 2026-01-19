EQS-PVR: Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Scout24 SE

Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG



19.01.2026 / 09:46 CET/CEST

Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Publication of acquisition or disposal in respect of own shares



1. Details of issuer Scout24 SE

Invalidenstraße 65

10557 Berlin

Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons

holding directly 3% or more shares, if different from 1.



3. Date on which threshold was crossed or reached 16 Jan 2026

4. Share-position Share-position in % total amount of shares issued Resulting situation 5.007 % 75,000,000 Previous publication 3.004 % /

5. Details absolute in % direct indirect (via subsidiary

or third person, Sec. 71d

para. 1 AktG) direct indirect (via subsidiary

or third person, Sec. 71d

para. 1 AktG) 3,755,410 0 5.007 % 0.0 %

holding directly 3% or more shares, if different from 1.

19.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News