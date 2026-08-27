Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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27.08.2026 10:32:52
EQS-PVR: Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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EQS Voting Rights Announcement: Scout24 SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
27.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|End of News
|EQS News Service
|
2389686 27.08.2026 CET/CEST
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