Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
27.11.2026 13:16:31
EQS-PVR: Scout24 SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: Scout24 SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
27.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|End of News
|EQS News Service
|
2443482 27.11.2026 CET/CEST
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|Deutsche Bank AG
|10.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
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|Barclays Capital
|19.11.26
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|Deutsche Bank AG
|10.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
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|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
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