Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
09.03.2026 13:21:03
EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288030 09.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Scout24
|
09.03.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|09.03.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
