EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Scout24 SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



19.01.2026 / 09:46 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Scout24 SE

Invalidenstraße 65

10557 Berlin

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 16.01.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 5,007 % 75.000.000 Letzte Veröffentlichung 3,004 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 3.755.410 0 5,007 % 0,0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

